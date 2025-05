Musica, motobenedizione e Working Class Fest: il 1° maggio a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Una giornata intensa e partecipata quella vissuta a Montenero di Bisaccia in occasione del 1° maggio, segnata da due appuntamenti coinvolgenti.

Nel centro storico, il Circolo Arci “La Ruota” ha dato vita alla quarta edizione del Working Class Fest, una rassegna punk che ha trasformato la piazzetta in un vero palcoscenico urbano. Band come Klaxon, Billions, Devasta e altri gruppi della scena nazionale hanno animato il pomeriggio e la sera, richiamando appassionati da tutta la regione.

In contemporanea, in piazza San Paolo, si è svolto il tradizionale motoraduno dei Black Mount Bikers, con tesseramento 2025, benedizione dei motociclisti, motogiro e aperitivo. Un appuntamento fisso per gli amanti delle due ruote e un’occasione per rafforzare il legame tra associazione e territorio.

Montenero ha risposto con entusiasmo, riempiendo gli spazi di musica, passione e partecipazione.

Quest’anno è stata alzata l’asticella rispetto al passato. Il Circolo Arci “La Ruota” ha offerto una line-up ancora più interessante, con 5 band tra le migliori del panorama musicale italiano. Tra queste, sono saliti sul palco i Klaxon, The Billows, Belintesta, Devasta e gli SFC (So Fuckin’ Confused) da Taranto, rappresentando un mix esplosivo di hardcore punk.

L’ingresso all’evento è stato “Up to you”, ovvero ad offerta libera, permettendo a ciascuno di contribuire secondo le proprie possibilità per supportare un evento di tale portata. Inoltre, il banchetto di @nudo Sistema ha accolto i partecipanti, aggiungendo un ulteriore tocco di originalità all’esperienza.

L’area food è stata curata dall’istituzione locale, la Rosticceria “Da Olindo”, che ha offerto anche opzioni vegane, rispondendo così a diverse esigenze gastronomiche. Un evento che ha visto davvero una varietà di offerte, tanto in musica quanto in cibo, per soddisfare i gusti di tutti.