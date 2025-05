Nel ricordo di Flavio, “Oltre il Blu” ha una casa

TERMOLI. L’Associazione “Oltre il Blu” nasce nell’aprile 2022 come sezione di Termoli, grazie all’esperienza decennale di un gruppo di professionisti: docenti di sostegno e di scienze motorie, educatori professionali, assistenti sociali, tecnici ABA, psicologi e psicoterapeuti. L’obiettivo dell’Associazione è offrire interventi mirati a persone con autismo, disabilità fisiche e psichiche nel territorio di Termoli e del Basso Molise. I soci fondatori della sezione termolese erano inizialmente nove, con Valentino Macchiagodena nel ruolo di presidente. La collaborazione, però, è aperta a chiunque desideri offrire il proprio contributo in maniera volontaria.

Attualmente, circa cinquanta persone, insieme alle loro famiglie, frequentano regolarmente le attività dell’Associazione. La bella notizia è che da sabato 24 maggio l’Associazione dispone di una nuova e accogliente sede in via del Molinello 132, proprio di fronte all’ex ospedale San Timoteo.

Come ci ha spiegato il presidente Macchiagodena, la struttura rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli ospiti, che vengono coinvolti in attività di gruppo, grandi manifestazioni sportive — sia come spettatori che come partecipanti — e in progetti significativi, come quello portato avanti con la società di basket Olimpia Milano. Gli ospiti hanno anche assistito a partite di Serie A a Roma e partecipato ad esperienze uniche, come le discese di rafting lungo i fiumi della Val d’Aosta.

Durante l’inaugurazione della sede si è vissuto un momento particolarmente toccante, quando Francesca, mamma del piccolo Flavio Cistullo — vittima innocente di un tragico incidente nei pressi della Torretta Spaccata, in territorio di Petacciato — ha scoperto il quadro che raffigura suo figlio, dipinto su tela. Flavio era un ospite molto amato di “Oltre il Blu”, e la nuova sede è stata ufficialmente dedicata a lui. Il quadro è ora esposto nella Stanza Ludica, che porterà per sempre il suo ricordo. Con gli occhi lucidi, nessuno è rimasto indifferente di fronte a questo gesto.

Da oggi, la nuova sede dell’Associazione “Oltre il Blu” è operativa a Termoli, in via del Molinello 132. È possibile contattarli telefonicamente oppure tramite le loro pagine Facebook e Instagram.

Michele Trombetta