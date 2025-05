«Noi amici del fratino», amici dell’ambiente ‘senza barriere’

TERMOLI. Prosegue l’attività outdoor della scuola dell’Infanzia dell’Omnicompresivo di Guglionesi che nella giornata di ieri ha trascorso l’intera mattinata sulla spiaggia di Termoli con i volontari di Ambiente Basso Molise.

Quale migliore occasione se non la spiaggia e il mare per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela delle nostre spiagge?

Sviluppare le capacità del bambino di scoprire la natura e il proprio territorio attraverso un approccio “scopro-conosco-imparo”, conoscere l’ecosistema mare-spiaggia; riconoscere il fratino (piccolo trampoliere); conoscere il concetto di “plastica”; riconoscere comportamenti umani sbagliati nei confronti della natura.

Durante l’uscita i bambini sono stati invitati a raccogliere sulla spiaggia elementi che facessero parte della spiaggia e poi, quelli che non ne facevano parte. Nessuno ha sbagliato infatti i giovanissimi allievi hanno raccolto da un lato una miriade di plastica, carta, accendini, reste, tappi, vetro etc e dall’altra parte conchiglie, sassi, sabbia e posidonia. Poi spazio alla creatività con il laboratorio delle conchiglie e alla ricerca del Fratino e della sua “casa”.

Emozione, stupore, meraviglia per qualcosa di inaspettato e straordinario: le uova di fratino.

I bambini sono stati eccezionali, hanno seguito con interesse e attenzione quanto spiegato dai volontari di ABM, diventando per qualche ora veri e propri “cavalieri del mare”. E’ importante, a tutte le età, sapere come comportarsi nel rispetto della flora e della fauna della spiaggia: fortunatamente l’attenzione verso questi temi è in costante crescita e siamo convinti che investendo sulle nuove generazioni avremo, un domani, una società più consapevole e responsabile.

Un grazie alle maestre Maria Venere Ricci, Anna Maria Vigilante, Giovanna Di Tommaso, Valeria Pace, Anna Maria D’Auria, Maria Micozzi e Antonella Sivilla per l’attenta e fattiva collaborazione, inoltre un particolare ringraziamento ai titolari del Martur Resort per l’ospitalità ricevuta.