Patologie gastrointestinali eosinofile: il comune di Termoli s’illumina di magenta

TERMOLI. Il 18 maggio prossimo il Comune di Termoli si illuminerà di color magenta per sostenere l’associazione Eseo Italia e tenere alta la sensibilizzazione sulle patologie eosinofile quali l’esofagite e le altre patologie gastrointestinali eosinofile.

Il 22 maggio, inoltre, si celebrerà la “Giornata Internazionale per l’Esofagite Eosinofila”.

Eseo Italia ha organizzato diversi eventi ed appuntamenti, alcuni con altre associazioni internazionali prevedendo collegamenti tra le varie manifestazioni.

L’obiettivo dichiarato di queste giornate è far conoscere e sensibilizzare, attraverso diversi approcci, le patologie eosinofile e in particolare l’Esofagite, rara malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente proprio l’esofago incidendo pesantemente sulla qualità di vita dei pazienti che spesso non riescono ad alimentarsi correttamente.

A tal proposito è stata organizzata la campagna “Illuminiamo l’Italia di Magenta” e il Comune di Termoli ha subito aderito all’iniziativa che comprende diverse città italiane unite in questa campagna di comunicazione il cui unico fine è la conoscenza di queste patologie.