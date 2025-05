Pellegrinaggio della Madonna di Fatima tra fede, preghiera, devozione

CASTELMAURO-CASACALENDA. Fede, preghiera, devozione e tanto amore hanno accompagnato il pellegrinaggio della Madonna di Fatima che, a inizio maggio, ha toccato quattro paesi della diocesi di Termoli-Larino: Castelmauro, Lucito (con una sosta a Civitacampomarano) e Casacalenda. L’iniziativa, coordinata dai Padri pallottini in servizio in diverse parrocchie della zona pastorale, è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Araldi del Vangelo”.

Tanti fedeli hanno partecipato ai momenti di catechesi, alla preghiera del rosario, alle meditazioni, alle sante messe celebrate nei tre centri, in un contesto di partecipazione, incontro e senso di comunità. La statua della Madonna di Fatima è stata così accolta da persone di ogni età: dai più piccoli, agli anziani, ai malati, alle famiglie, a quanti hanno voluto portare il proprio omaggio alla Vergine con un sentimento di gratitudine e affidamento della propria esistenza personale e comunitaria.

Una luce che illumina il cammino nell’anno giubilare dedicato alla speranza, aperto dal caro Papa Francesco e ora affidato al Santo Padre Leone XIV; la Madonna di Fatima come guida per ciascuno in ogni momento della vita, di gioia e di difficoltà, presenza amorevole che abbraccia tutti e invita ad accogliere gli insegnamenti del Vangelo con piccoli gesti di amore e fraternità.

Padre Ignazio, a nome dei Padri pallottini, ha ringraziato tutti coloro che, con tanta sensibilità, hanno reso possibile questa bellissima iniziativa di comunione, tutto possibile grazie all’impegno e alla disponibilità di tanti volontari che hanno condiviso momenti intensi che resteranno impressi nel cuore, continuando a portare tra la gente l’effige della Madonnina con lo stesso sguardo di amore con cui ha guardato e benedetto i tre bambini a Cova da Iria, dove, il 13 maggio del 1917, la Vergine apparve per la prima volta ai piccoli Jacinta e Francisco Marto, che con la cugina Lúcia dos Santos stavano sorvegliando il gregge.

“Madonna di Fatima, prega per noi.”