Pompieropoli: ‘piccoli’ Vigili del fuoco in azione a Petacciato

PETACCIATO. Una giornata all’insegna del divertimento e della sicurezza si è svolta venerdì scorso, 23 maggio 2025, all’interno della palestra dell’Istituto Vincenzo Cuoco di Petacciato, che ha ospitato con entusiasmo l’iniziativa Pompieropoli.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, in collaborazione con il Comune di Petacciato e la “Compagnia dei Cuccioli APS”, l’evento ha permesso ai bambini di vivere da protagonisti un’esperienza unica nel suo genere. Un vero e proprio percorso educativo e ludico, studiato appositamente per sensibilizzare i più piccoli alla cultura della sicurezza.

I partecipanti si sono cimentati in varie prove fisiche e di abilità, tra cui tunnel, travi di equilibrio, muro di arrampicata, percorso tibetano, scala doppia e la spettacolare passerella con albero per simulare il salvataggio di un gattino. Il tutto si è concluso con lo spegnimento di un fuoco immaginario con la pompa, proprio come nei veri interventi dei Vigili del Fuoco.

Pompieropoli ha riproposto, in scala ridotta e adeguata alle capacità dei bambini, alcune delle attività ginniche e operative che caratterizzano la formazione dei pompieri. Alla fine del percorso, tutti i piccoli partecipanti hanno ricevuto con orgoglio il Diploma di Piccolo Pompiere, tra sorrisi, applausi e tanta emozione.

Un’iniziativa che ha saputo unire gioco e insegnamento, contribuendo a costruire nei bambini una maggiore consapevolezza dell’importanza della prevenzione e del coraggio civico.

A moderare la mattinata, oltre al valido apporto degli ex pompieri in congedo, anche l’ex comandante di distaccamento Aldo Ciccone. Presente anche il professor Francesco Marra, dirigente di vari istituti comprensivi della zona.

