Portocannone si prepara alla Festa Patronale

PORTOCANNONE. «La nostra comunità si appresta a vivere con profonda partecipazione e sentita devozione la Festa Patronale in onore della Madonna di Costantinopoli, momento identitario per eccellenza in cui si intrecciano fede, tradizione, cultura e socialità». È questo il messaggio diffuso dal sindaco, Francesco Gallo, a Portocannone.

«A seguire sono pubblicate tutte le locandine, che vanno dal programma ufficiale della festa pubblicato dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo realizzato con l’impegno del Comitato Festa, ad altri eventi organizzati dal Comune unitamente alla Pro Loco Skanderbeg.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzare e nel promuovere le varie iniziative, un vero e proprio mosaico di appuntamenti che impreziosisce i giorni della festa!

Vi aspettiamo numerosi, Portocannone è pronta a festeggiare!»