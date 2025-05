Primavera Molisana all’istituto italiano di Cultura di Montreal

MONTREAL. Primavera Molisana è un evento pensato per celebrare la ricchezza culturale, naturale e artistica dell’affascinante regione del Molise. Attraverso una serie di appuntamenti unici, l’evento offre la possibilità di scoprire e apprezzare la regione in tutta la sua autenticità. Il programma include la proiezione di film, un documentario che racconta storie e tradizioni locali, e un concerto. Un’occasione imperdibile per scoprire e vivere la magia della cultura molisana. Impossibile riassumere una cultura attraverso dei film o conferenze ma questa selezione vi offrirà uno spaccato della singolarità dell’anima molisana.

Incontro tra il professor Dario Brancato e Jordan Black, modera Cassandra Marsillo. A vije du Molise, ovvero “la strada per il Molise”, deriva da una poesia di Giose Rimanelli. Brancato e Black discuteranno dei dialetti in Italia da un punto di vista linguistico e storico, con particolare attenzione al contesto del Molise e all’uso del dialetto nelle opere letterarie.

Mercoledi 21 maggio 18:30

Istituto Italiano di Cultura

1200, Av. du Dr. Penfield

RSVP – Entrata gratuita

Dario Brancato professore presso il Dipartimento di Lettere Classiche, Lingue Moderne e Linguistica della Concordia University. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Linguistica italiana presso l’Università di Toronto. Le sue attuali ricerche coprono diverse discipline, tra cui la filologia italiana, la linguistica storica, la ricezione dei classici nel Medioevo e nel Rinascimento e la storia del libro tra il XIV e il XVII secolo.

Jordan Black è un linguista di Montréal, cresciuto parlando il dialetto di Larino, Campobasso. Ha conseguito una laurea in Linguistica e Scienze Politiche presso la Concordia University e un master in Linguistica presso l’Università di Oxford. Come LengaLonga su Instagram, si impegna a mostrare come la lingua locale del Molise sia cresciuta oltre i suoi confini originari e si sia adattata all’età moderna.

Cassandra Marsillo storica, artista e scrittrice. Vive a Tiohtià:ke (Montréal). Racconta ed ascolta storie sull’immigrazione, l’identità, la memoria collettiva, il cibo e il folklore, in particolare in relazione all’esperienza italo-canadese e alle tradizioni della regione della sua famiglia, il Molise.