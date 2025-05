Primo soccorso coi bimbi di “Pantano Basso”

TERMOLI. Non solo in piazza, oggi, l’impegno della Croce Rossa Italiana con gli scolari del territorio.

Primo soccorso nelle scuole. In questa settimana due sezioni della scuola dell’infanzia “Pantano Basso”si sono recate alla Croce Rossa Italiana Comitato di Termoli per fare visita alla sede ed apprendere nozioni di primo soccorso.

I volontari hanno spiegato ai piccoli come effettuare una corretta chiamata di soccorso, simulando la stessa, ogni bambino ha posto domande e mostrato assiduo interesse per tale argomento.

Gli insegnanti hanno donato al Comitato di Termoli dei cartelloni preparati dai piccoli che hanno espresso il loro pensiero su chi dona del tempo per aiutare il prossimo e i volontari sono restati entusiasti poiché anche dalla piccola età si comprende l’importanza dell’aiutare il prossimo, in questo caso chi si trova in difficoltà.

Hanno visionato l’ambulanza e ascoltato il battito cardiaco,

insegnanti e bambini entusiasti di questa giornata informativa sul “primo soccorso”.