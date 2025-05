Race for the Cure 2025: La Molisana sostiene la prevenzione del tumore al seno

CAMPOBASSO. La prevenzione e la salute femminile sono al centro della XIX edizione di “Race for the cure”, che aprirà i battenti questa mattina a Bari in Piazza Prefettura, organizzata da Komen Italia, sotto l’Alto patronato della Repubblica.

La carovana rosa, dopo Roma, fa tappa nel capoluogo pugliese per proseguire la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del cancro al seno e dei tumori femminili.

Una tre giorni dunque dedicata alla salute con laboratori, incontri, colloqui, ma anche allo sport: è infatti in programma la “Veleggiata for the cure”, organizzata dal circolo velico e patrocinata dalla FIV (Federazione Italiana Vela), che unirà sport, solidarietà e speranza.

Ci sarà anche la corsa non competitiva in città con tre diversi percorsi da 2 km, 5 km e 10 km.

Sempre sensibile alle tematiche legate alla salute, La Molisana conferma il suo impegno a favore di Komen Italia, condividendone valori etici, morali e sociali.

Da oggi, infatti, l’azienda sarà a Bari con uno stand all’interno del villaggio “Race for the cure” dedicato alla linea di pasta integrale.

Lo chef Francesco Memoli, in collaborazione con il nutrizionista Francesco De Santis, che sarà presente per ogni informazione e curiosità dei passanti, preparerà paccheri ai fagioli rossi con cime di rapa e zest di limone.

Nella mattinata di sabato, dalle ore 9.00 alle 11.30, in agenda c’è un importante convegno sul tema:

“Less is more: la de-escalation come nuova strategia diagnostico-terapeutica del carcinoma mammario”.

Sarà Francesca Di Nucci, dell’ufficio marketing della Molisana, a relazionare su “Primi nel benessere”, un intervento che spazierà dalla storia dell’azienda campobassana, verticalizzando poi sull’intera linea di prodotti.