Radici mediterranee coi Lions Tifernus a Malta

TERMOLI-MALTA. Primo Maggio in un’atmosfera di profondo rispetto per la natura e con lo sguardo rivolto alla fratellanza tra le genti del Mediterraneo, si è svolta questa mattina a Xrobb l-Għaġin, suggestiva area naturale affacciata su falesie di calcare e arenaria, la cerimonia internazionale di piantumazione di alberi di tamerice.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dal Lions Club Termoli Tifernus in collaborazione con il Lions Club Sliema Malta, si è svolta in un contesto di grande valore ambientale e simbolico. La tamerice, pianta autoctona dell’isola di Malta e presente anche sulle coste adriatiche, in particolare a Termoli, è divenuta emblema di un legame che affonda le radici nella storia e nella comune identità mediterranea.

Il cerimoniale si è aperto con l’esecuzione degli inni nazionali di Malta e Italia, creando un clima solenne e di condivisione. A seguire, i Presidenti dei due Lions Club hanno pronunciato discorsi toccanti, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale e dell’amicizia tra i popoli attraverso gesti concreti di tutela dell’ambiente.

“Con questa piantumazione – ha dichiarato il Presidente del Lions Club Termoli Tifernus – vogliamo lasciare un segno tangibile di pace, fratellanza e speranza. Le radici delle tamerici che oggi mettiamo a dimora rappresentano l’intreccio delle nostre culture e la volontà di costruire insieme un futuro sostenibile.”

Il rappresentante del Lions Club Sliema Malta ha evidenziato come questa iniziativa si inserisca in un più ampio percorso di collaborazione tra i Lions Club dell’area mediterranea, rafforzando un legame che va oltre i confini nazionali e culturali.

L’evento ha rappresentato non solo un gesto simbolico, ma anche un contributo concreto alla valorizzazione dell’ambiente naturale maltese, grazie alla scelta di una specie perfettamente integrata nel paesaggio e resistente alle condizioni climatiche locali.

Un gesto semplice ma potente, che ha unito due sponde del mare nel nome dell’ambiente, della solidarietà e della pace.