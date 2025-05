San Pardo a Larino: incontro di tradizione e comunità

LARINO. La città di Larino si trasforma ogni anno in un vibrante mosaico di colori, suoni e tradizione per celebrare San Pardo, patrono della città. Il 25, 26 e 27 maggio segnano il culmine di una festa che non è solo devozione, ma un vero e proprio patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione.

Il momento più iconico della celebrazione è la storica processione dei carri addobbati, autentiche opere d’arte realizzate con dedizione dalle famiglie larinesi. Il corteo parte dalla chiesa di San Primiano, accogliendo la statua del compatrono, e attraversa le strade del centro storico fino alla maestosa Basilica Concattedrale. Le vie si animano di spettatori, mentre il suono dei campanelli accompagna l’incedere solenne dei carri, creando un’atmosfera che fonde spiritualità e tradizione popolare.

Uno degli eventi più sentiti della vigilia è stato il coinvolgimento dei bambini nel progetto “PortiAmo un fiore a San Pardo”, dove gli alunni delle scuole primarie hanno offerto omaggi floreali, poesie e canti al santo, portando con sé la freschezza e la gioia delle nuove generazioni. La giornata è stata suggellata dalla suggestiva fiaccolata serale, illuminando il borgo con il calore della devozione.

La festa raggiunge il suo apice il 26 maggio, oggi, con la Santa Messa solenne, presieduta dal vescovo Claudio Palumbo, seguita dalla benedizione dei carri che donano alla città uno spettacolo unico, fatto di colori sgargianti e tradizioni secolari. Il legame con il mondo rurale trova spazio nella benedizione degli animali alla Fonte di San Pardo, simbolo di una comunità che conserva il profondo rapporto con la natura e le sue radici agricole.

Il programma si conclude con una serata ricca di emozioni: alle 21:30 il concerto di Gaia animerà Larino con la sua musica, prima di lasciare spazio al grandioso spettacolo pirotecnico di mezzanotte, che illuminerà il cielo molisano, chiudendo degnamente una festa che è molto più di un semplice evento religioso—è l’espressione viva di una comunità che celebra la propria identità.

San Pardo non è solo una tradizione: è un ponte tra passato e futuro, tra fede e folklore, tra storia e vita quotidiana. Larino, ancora una volta, ha dimostrato che l’unione della comunità è la vera essenza di questa festa.