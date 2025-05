San Pardo, fede e identità: Larino si stringe attorno al suo patrono

LARINO. La Basilica Concattedrale di Larino ha fatto da cornice, ieri mattina, alla solenne celebrazione in onore di San Pardo, uno dei momenti centrali delle festività patronali. A presiedere il rito, per la prima volta, è stato il nuovo vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo.

Un’atmosfera di intensa spiritualità ha avvolto il pontificale, reso ancora più significativo dalla presenza di numerosi sacerdoti, fedeli e autorità provenienti da tutta la diocesi. Un forte segnale di attaccamento a una tradizione che, a Larino, è più viva che mai.

Nel corso dell’omelia, monsignor Palumbo ha voluto sottolineare l’attualità del messaggio di San Pardo, richiamando alla necessità di un rinnovato impegno evangelico nella società di oggi. «Riscopriamo il Vangelo nella vita quotidiana, come fece Pardo nel suo tempo», ha detto il presule, che ha poi ribadito l’importanza di tutelare la vita e di presidiare i valori fondamentali della fede in un’epoca sempre più secolarizzata.

Come da tradizione, la liturgia è stata preceduta da un momento istituzionale nel cortile del Palazzo Ducale, dove il sindaco e l’amministrazione comunale hanno accolto le autorità religiose e civili. Insieme, si sono poi diretti verso la Basilica, scortati dal gonfalone cittadino.

All’esterno, intanto, la città si preparava per la grande processione: carri decorati con fiori, trainati da buoi, e un’intera comunità in attesa della benedizione del vescovo. Un momento che ha dato il via a uno dei riti più attesi, simbolo profondo dell’identità larinese.

Ancora una volta, larinesi da ogni parte del mondo sono tornati nella città d’origine per rendere omaggio al proprio patrono, mantenendo vivo un legame che non conosce confini.

L’appuntamento con la giornata del “Rientro dei Santi”, in programma per oggi, martedì 27 maggio, segnerà il culmine delle celebrazioni. Tra i momenti più significativi, la processione mattutina verso la Chiesa di San Primiano, il rientro pomeridiano dei carri con la statua di San Pardo e, in serata, la Santa Messa solenne seguita dalla processione con le statue dei santi.

Una festa che non è solo religiosa, ma anche civile e culturale: una testimonianza di identità, appartenenza e continuità che si tramanda di generazione in generazione.