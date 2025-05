Scambio formativo internazionale: ‘job shadowing’ in Spagna per l’Alfano-Perrotta

TERMOLI. Una delegazione dell’Alfano-Perrotta di Termoli, composta dalla dirigente scolastica, Concetta Rita Niro e dal professor Antonio Colecchia, è impegnata da qualche giorno in un’interessante esperienza di job shadowing presso l’Istituto Professionale Ies Al-Basit di Albacete, in Spagna.

Questa preziosa opportunità di formazione e crescita professionale vede coinvolta anche la dirigente dell’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, Giovanna Fantetti e il professor Giovanni Mucciaccio, in un’ottica di collaborazione e scambio tra istituti del nostro territorio.

L’esperienza in Spagna sta offrendo alle dirigenti ed ai docenti la possibilità di osservare da vicino il funzionamento del sistema educativo spagnolo, caratterizzato, in particolare nell’istituto ospitante, da un forte orientamento pratico e da una solida connessione con il mondo del lavoro. L’Ies Al-Basit si distingue per i suoi laboratori all’avanguardia e per la stretta collaborazione con le imprese locali, elementi che permettono a studenti e docenti di essere attivamente coinvolti in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e incontri con professionisti del settore. Un aspetto particolarmente interessante è il sostegno statale ai percorsi professionalizzanti.

La partecipazione a questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con nuove metodologie didattiche, analizzare l’integrazione di strumenti tecnologici innovativi e comprendere l’organizzazione dei percorsi formativi professionali in Spagna, in un contesto europeo in cui anche l’Istituto Alfano-Perrotta è già pienamente inserito grazie ai progetti Erasmus+ ed E-Twinning. Non mancano, inoltre, le opportunità di interazione con studenti e insegnanti spagnoli, che favoriscono il miglioramento delle competenze linguistiche e interculturali dei docenti coinvolti.

Questa esperienza virtuosa, che proseguirà fino alla fine della settimana, sta già fornendo spunti significativi che potranno essere preziosi per arricchire il contesto scolastico e professionale a Termoli.

Un sentito ringraziamento all’Ufficio Scolastico Regionale, nella persona della dirigente, professoressa Maria Chimisso, per aver reso possibile questa importante opportunità di crescita per la scuola del nostro territorio. Un ringraziamento speciale anche alla referente Carmela Pietrangelo, Ambasciatrice scuola area centro sud, Referente eTwinning/Erasmus+ USR Molise, per il prezioso supporto e la dedizione nel promuovere queste iniziative di scambio e collaborazione a livello europeo.

«Siamo certi che questa esperienza porterà benefici concreti al nostro istituto e contribuirà a rafforzare il nostro impegno verso un’offerta formativa sempre più innovativa e in linea con le esigenze del mondo del lavoro e del contesto europeo».