Sentinelle di “civiltà e felicità” a San Martino in Pensilis

Un progetto per educare all’inclusione e all’empatia

SAN MARTINO IN PENSILIS. Giovedì 8 e venerdì 9 maggio, il Comune di San Martino in Pensilis ospiterà un’importante iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sulla disabilità e sull’importanza dell’accessibilità. Il progetto “Sentinelle di Civiltà e Felicità”, promosso con il patrocinio dell’Associazione Carrozzine Determinate e realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo John Dewey, mira a cambiare la prospettiva delle nuove generazioni attraverso un percorso educativo e un’esperienza diretta.

Nel corso della prima giornata, gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria seguiranno una lezione speciale con il cavalier Claudio Ferrante e l’avvocato Mariangela Cilli. Si parlerà di diritti umani, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e delle problematiche legate alle barriere architettoniche. L’obiettivo è quello di demolire pregiudizi e diffondere una cultura basata su empatia, solidarietà e civiltà.

Il momento più significativo arriverà il 9 maggio con la “Passeggiata Empatica”, un’attività che permetterà agli studenti di sperimentare in prima persona le difficoltà quotidiane delle persone con disabilità. Seduti in carrozzina, percorreranno le strade del paese osservandole da una prospettiva diversa, comprendendo così come gli ostacoli ambientali possano trasformarsi in barriere alla piena partecipazione sociale.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte a questa esperienza, per promuovere una comunità più consapevole e inclusiva.