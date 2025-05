Serracapriola: i frati tornano al Convento per un incontro speciale

SERRACAPRIOLA. Si è diffusa rapidamente in paese la voce che numerosi frati fossero tornati nel Convento di Serracapriola. Un evento inaspettato, tanto che alcuni sostenevano fosse merito del nuovo Papa. In realtà, il Convento non era mai stato chiuso: semplicemente, i frati erano giunti per un incontro formativo previsto il 14 maggio, come annunciato sul sito ufficiale dei Cappuccini di Foggia.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi frati della Provincia Monastica, che hanno animato per un giorno intero gli spazi del Convento. Per l’occasione, il luogo sacro è stato tirato a lucido: il grande giardino, curato e splendente come un gioiello prezioso, brillava sotto il sole, mentre gli interni, sempre mantenuti in ottimo stato, risplendevano di nuova vita.

All’interno dell’incontro formativo, si è celebrato anche un momento significativo: il sessantesimo anniversario della fondazione della Missione in Ciad, un traguardo importante per i frati cappuccini. Le immagini pubblicate sul sito ufficiale dei frati hanno restituito l’emozione di quei momenti, mostrando gli spazi del Convento vissuti e animati dai religiosi, anche se solo per un giorno. Uno spettacolo toccante per chi, in paese, ancora spera di rivedere il Convento popolato dai suoi abitanti naturali.

«Grande apprezzamento» è stato espresso per l’iniziativa del Padre Provinciale, fr. Francesco Dileo, promotore di questo significativo evento. La sua decisione di riportare, anche solo temporaneamente, i frati a Serracapriola ha riacceso la speranza in molti fedeli. La speranza che, un giorno, il Convento possa tornare ad essere quel faro di spiritualità che è stato per secoli, arricchito dalla santa presenza dei frati cappuccini.

Nonostante le difficoltà legate alle “vocazioni” del Prim’Ordine, il Convento “Padre Pio giovane” di Serracapriola resta un simbolo di fede e raccoglimento, sempre curato e mantenuto in perfette condizioni. L’incontro del 14 maggio è stato un segnale forte: la comunità non dimentica e la speranza resta viva.

Chissà che un giorno non si possa davvero assistere al ritorno dei frati tra quelle mura, riportando luce e spiritualità in un luogo che tanto ha dato alla storia religiosa del territorio.

Il presidente pro Convento Padre Pio Giovane Romeo Velotti