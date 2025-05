«Siamo una piccola grande squadra con una forza propulsiva straordinaria: i nostri ragazzi»

TERMOLI. Dalla professoressa dell’istituto comprensivo “Schweitzer” Carla Di Pardo una ‘fotografia’ dell’anno scolastico che volge al termine.

«Stiamo giungendo alla fine di un altro anno scolastico, e possiamo già iniziare a tracciare un bilancio. I nostri alunni hanno raggiunto traguardi importanti, conquistando numerosi premi e riconoscimenti in diverse discipline. Si sono distinti in concorsi e gare, ottenendo prestigiosi risultati nelle Lingue, nelle Scienze, nella Matematica, nell’Arte, nello Sport e naturalmente, in ultimo ma non in ordine di importanza, nella Musica con un bellissimo saggio di fine anno scolastico a conclusione del corso triennale pomeridiano.

Hanno partecipato con entusiasmo a progetti di Letteratura, Storia e territorio, dimostrando impegno e passione. E noi ne siamo profondamente orgogliosi.

Questo è stato un anno particolare per tutti noi: la nostra stimata Dirigente, corpo docenti, alunni, segreteria e collaboratori. Ci è stato chiesto di rinunciare alla nostra storica identità di Comprensivo Schweitzer, una scuola che ha segnato la crescita di tanti studenti della nostra città—me compresa, negli anni ‘80. La porto nel cuore, e so che molti di noi lo fanno. Dall’anno prossimo saremo Bernacchia-Schweitzer, sotto la professionale guida di un’altra direzione ma sono certa che l’anima della nostra scuola resterà immutata. L’affetto e il senso di appartenenza che ci portiamo dentro resteranno sempre gli stessi.

I docenti continueranno a guidare i ragazzi con passione e professionalità, e gli studenti, sempre più brillanti, continueranno a onorare il nome della vecchia “Schweitzer.” Perché è vero che talentuosi si nasce, ma campioni si diventa—e i nostri alunni, grazie all’impegno delle loro famiglie e della scuola, continueranno a ottenere successi e a raggiungere nuovi traguardi.

Quindi, brindiamo alla Schweitzer, a ciò che è stata e a ciò che continuerà ad essere anche vestendo nuovi panni!

Siamo una piccola grande squadra con una forza propulsiva straordinaria: i nostri ragazzi.

Oggi più che mai è fondamentale sostenerli, spronarli, accompagnarli per mano, affinché possano, un giorno, spiccare il volo».