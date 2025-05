“Smontiamo il bullismo – a scuola di gentilezza”

PORTOCANNONE. Convegno “Semi di Gentilezza” a Portocannone: Un evento per promuovere il rispetto e la consapevolezza.

Il Comune di Portocannone, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “John Dewey” e l’Associazione Stop Bullismo Odv Macchia d’Isernia, organizza un importante convegno dal titolo “Semi di Gentilezza”, dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo e alla promozione di valori come il rispetto e la solidarietà.

L’evento si terrà venerdì 30 maggio alle ore 11, presso l’Istituto Comprensivo “John Dewey” di Portocannone. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e si propone di offrire un momento di riflessione collettiva su tematiche di grande impatto sociale.

Programma del convegno

Il convegno vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali e professionisti del settore, che porteranno il loro contributo attraverso interventi mirati.

Saluti istituzionali

Francesco Gallo – Sindaco di Portocannone

– Sindaco di Portocannone Valentina Flocco – Assessore alla Cultura

– Assessore alla Cultura Immacolata Lamanna – Dirigente Istituto Comprensivo “John Dewey”

Interventi

Nicola Malorni – Psicologo e Psicoterapeuta

– Psicologo e Psicoterapeuta Giovanni Mancinone – Giornalista e Scrittore

– Giornalista e Scrittore Daniele Acquasana – Assistente Sociale

– Assistente Sociale Fabio Iannucci – Presidente dell’Associazione Stop Bullismo Odv Macchia d’Isernia

Un’opportunità per riflettere e agire

L’incontro si propone di sensibilizzare studenti, famiglie e cittadini sulla necessità di costruire una comunità fondata sulla gentilezza e sull’inclusione, affrontando il problema del bullismo con strumenti educativi e strategie di prevenzione. Attraverso il dialogo e il confronto con esperti del settore, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire il tema e acquisire conoscenze fondamentali per contrastare questo fenomeno.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di condivisione e crescita sociale. Perché il rispetto, la gentilezza e l’educazione possono essere davvero i semi di un futuro migliore.

L’assessore alla Cultura, Valentina Flocco, illustra che: «Insieme alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo John Dewey ed al Sindaco, abbiamo pensato di concludere l’anno scolastico dei nostri ragazzi con questo incontro sul tema della gentilezza, che si pone anche a conclusione di un progetto portato avanti per buona parte dell’anno, a cui hanno partecipato tutti gli alunni dell’IC Dewey dei tre plessi e che ha scandagliato in lungo e in largo argomenti complessi e attualissimi come quelli del bullismo e dell’inclusivita’. Avremo illustri ospiti, operatori e studiosi, il giornalista Giovanni Mancinone, il dottor Malorni e il dottor Aquasana e l’opportunità di conoscere le attività di SOS Bullismo, con il presidente Fabio Iannucci, realtà associativa da tempo operante ed attivissima nella sensibilizzazione su questi temi.

Riteniamo che parlare di gentilezza (e praticarne) non basti mai, dobbiamo offrire esempi positivi essendo ben convinti che essa sia un antidoto potente contro l’arroganza che, nelle sue molteplici sfaccettature, caratterizza la nostra epoca. Sono tempi difficili un po’ per tutti, tempi di guerra, di carenza di spazi vitali, di difficoltà nel trovare il proprio posto nella società ma di certo tutto ciò non può e non deve giustificare in alcun modo l’insolenza o peggio atteggiamenti di sopraffazione o tantomeno qualsiasi forma di violenza.

E la gentilezza può fare la differenza: come diceva Goethe ” è una catena che tiene uniti gli uomini” ciò a significare che la gentilezza non è l’equivalente della “buona educazione” ma qualcosa di più profondo, un ingrediente essenziale per costruire relazioni salde e positive, benefiche per tutti.

I gesti gentili normalmente ben dispongono qualsiasi interlocutore, pare che intensifichino stati d’animo positivi in chi li impiega e in chi li riceve (l’agognata “felicità”), sembra addirittura che prevengano e curino gli stati di stress e di ansia e, certamente, arricchiscono e nutrono i contesti in cui viviamo, rendendoli più collaborativi e accoglienti, creando connessioni virtuose tra gli esseri umani.

Non è una corsa in solitaria quella che aspiriamo a fare nella nostra vita, ma è un percorso in compagnia e vogliamo che i nostri compagni di viaggio siano messi a proprio agio, nel segno dell’inclusione, dell’empatia, per il benessere di ciascuno».