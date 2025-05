Termoli accende i motori col tuning sul litorale Nord

TERMOLI. La costa di Termoli si è trasformata in un palcoscenico ruggente per gli amanti del tuning e delle competizioni audio: l’Opening of Tuning Season 2K25 è finalmente arrivato! L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli e ospitato sul suggestivo Lungomare Nord, ha preso il via questa mattina e ha già iniziato a regalare emozioni forti ai partecipanti e agli spettatori.

Una giornata di motori e decibel

Fin dalle prime ore del mattino, il rombo dei motori ha invaso l’aria, accompagnato dai bassi potenti degli impianti audio in competizione. Gli esperti del settore, i team di tuning e gli appassionati si sono riuniti per assistere alle gare di audio, rombo e tuning, che stanno già dimostrando di essere avvincenti e combattute fino all’ultimo decibel e cavallo vapore.

L’evento ospita inoltre le prime tappe dei Campionati Overbass 2X e Loud Race 1X, due competizioni nazionali che vedono sfidarsi i migliori team e piloti del panorama italiano del tuning. E tra un contest e l’altro, il pubblico ha l’opportunità di ammirare incredibili opere d’arte su quattro ruote, frutto di passione, creatività e competenze tecniche fuori dal comune.

Energia, passione e tecnologia

Oltre alla spettacolarità delle gare, la manifestazione garantisce anche un supporto tecnico d’eccellenza: la fornitura di corrente elettrica permette ai partecipanti di esprimere al meglio la potenza dei loro impianti audio e di esibire le proprie modifiche senza compromessi.

Un evento firmato dai migliori

L’organizzazione è stata curata nei minimi dettagli grazie alla collaborazione di esperti del settore come Loud Race, Overbass SPL Tuning, AXAS Tuning Club, Electro Point e Hi-Fi Car Point. Questi nomi garantiscono un livello di competizione elevato e un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Un’atmosfera unica

Passeggiando tra le auto, si percepisce un’energia palpabile: gli appassionati discutono delle modifiche, gli esperti spiegano le tecniche più innovative e gli spettatori si godono una giornata all’insegna della velocità e della personalizzazione automobilistica. Il mare di Termoli fa da sfondo perfetto a questo spettacolo motoristico, creando un mix perfetto tra adrenalina e bellezza paesaggistica.

Se ancora non sei arrivato, questo è il momento giusto! Le competizioni proseguiranno per tutto il giorno, e la sfida è più viva che mai. Preparati a farti travolgere dalla passione per il tuning, perché l’Opening of Tuning Season 2K25 è una celebrazione unica del mondo dei motori.