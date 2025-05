Tuning Festival a Petacciato Marina

PETACCIATO. Il 2° Tuning Festival si terrà il 31 maggio e 1° giugno 2025 a Petacciato Marina, presso l’area eventi sul lungomare. L’evento sarà interamente dedicato al mondo del tuning automobilistico, con competizioni ufficiali, valutazioni tecniche e una selezione accurata dei veicoli iscritti.

Organizzato da OnlySlow Tuning Club A.S.D., con il patrocinio del Comune di Petacciato, il festival si concentrerà su quattro competizioni principali:

• Exhaust Italia, gara riservata agli scarichi aperti, dove il rombo sarà valutato in base a potenza, timbro e originalità.

• Car Audio Italia, competizione per impianti audio da competizione, con valutazioni SPL e qualità sonora.

• DB Drag, sfida ufficiale con misurazione della pressione sonora all’interno dell’abitacolo tramite strumentazione certificata.

• HotVinx, gara estetica dove le auto saranno giudicate per livello di personalizzazione, pulizia dei dettagli e stile.

Le giornate saranno scandite da un programma tecnico: registrazione veicoli, valutazioni, classifiche e premiazioni. Tutte le gare seguiranno regolamenti ufficiali e saranno supervisionate da giudici qualificati e team tecnici del settore.

Al termine delle competizioni verranno assegnati premi per ogni categoria, compresi riconoscimenti speciali come il Best of Show e l’accesso alle finali nazionali per i migliori classificati.

Il 2° Tuning Festival si propone come tappa di riferimento per il panorama del tuning in Italia, con l’obiettivo di consolidare un evento di qualità, serio e tecnico, pensato per chi vive l’auto come espressione di passione, ingegno e cura del dettaglio.

Le due giornate saranno impreziosite dalla presenza delle ragazze pin up che la sera del 31, coordinate dall’associazione il Cuore di Petacciato APS, sfileranno in abiti da sera per presentare le tre auto segrete!

Un evento singolare nel suo genere che appassionerà grandi e piccini! In occasione della finale di Champion’s League sarà montato un proiettore per poter guardare la partita!