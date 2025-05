“Tutti a tavola insieme” per la settimana nazionale della celiachia

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, in occasione della “Settimana Nazionale della Celiachia”, comunica che nella giornata di domani, nelle mense scolastiche della città, sarà offerto un menù senza glutine proprio per tenere alta la sensibilizzazione su questa problematica che coinvolge diversi studenti e tante persone.

Il Comune di Termoli aderisce così all’iniziativa “Tutti a tavola tutti insieme”, voluta dall’Associazione Nazionale Celiachia”, prevista proprio in occasione delle “Giornate del Menù senza Glutine” mentre venerdì sera il Comune di Termoli si illuminerà di verde per mantenere vive le tematiche lanciate nell’ambito della “Settimana Nazionale della Celichia” e per “Diffondere – ha spiegato l’assessore Mariella Vaino – la conoscenza della celiachia, le sue problematiche, i falsi miti, e una giusta dieta senza glutine”.