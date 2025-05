Un giorno per donare, una vita da salvare

TERMOLI. Prosegue con successo l’impegno dell’Avis sezione di Termoli nella promozione della cultura del dono tra i giovani.

Nella giornata di oggi, i volontari sono entrati all’interno dell’Istituto Tecnico Industriale “Ettore Majorana” con una speciale autoemoteca: un mezzo donato direttamente dal Principato di Monaco alla sezione regionale Avis Molise, per volontà del Principe Alberto in persona.

Studenti e docenti hanno risposto con entusiasmo all’invito alla donazione di sangue e plasma, trasformando un semplice giorno di scuola in un’occasione concreta per salvare vite. Un gesto che, come spesso ricordano i volontari dell’associazione, è piccolo per chi lo compie ma immenso per chi lo riceve.

Il dottor Lino Spagnuolo, presidente dell’Avis Termoli, si è detto profondamente soddisfatto della partecipazione riscontrata:

«I giovani continuano a sorprenderci per la loro sensibilità e generosità. In un’epoca spesso accusata di superficialità, questi ragazzi dimostrano invece una coscienza civica e umana che ci fa ben sperare per il futuro».

Donare sangue non è solo un atto medico: è un gesto di civiltà.

In un mondo che corre veloce, fermarsi per tendere un braccio e dare parte di sé a uno sconosciuto è un atto rivoluzionario. È la dimostrazione che l’altruismo può ancora trovare spazio, anche tra i più giovani.

Michele Trombetta