Un mondo sostenibile: lezioni green ai cittadini di domani

TERMOLI. Sabato scorso, 24 maggio, Termoli ha ospitato un significativo momento di educazione ambientale promosso da Plastic Free Onlus, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari del Molise. L’incontro si è svolto presso la sede dell’associazione, con il patrocinio del Comune di Termoli, e ha coinvolto sei bambini in un’attività di sensibilizzazione pensata su misura per i più piccoli.

L’appuntamento è stato curato dai referenti Plastic Free: Giuliano Quacquaruccio, Fabio Canosa, Maria De Gaetano e Agostino Condello.

Il pomeriggio è stato dedicato alla scoperta del rispetto per l’ambiente con un linguaggio semplice e coinvolgente, adatto ai bambini, che hanno potuto ascoltare, osservare e riflettere sull’impatto della plastica e sull’importanza di piccoli gesti quotidiani, come non abbandonare rifiuti e prendersi cura degli spazi comuni.

Plastic Free ringrazia sentitamente l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari del Molise per la collaborazione e l’ospitalità, e il Comune di Termoli per il sostegno e il patrocinio. Eventi come questo, rivolti ai più giovani, sono fondamentali per costruire una cultura ambientale autentica e duratura, che possa radicarsi nelle nuove generazioni con l’esempio e l’esperienza diretta.