Un murales per San Vincenzo: arte, fede e tradizione nel cuore di Campomarino

CAMPOMARINO. Nella giornata del 1° maggio, a Campomarino, si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri.

Il sindaco Vincenzo Norante, don Guglielmo Gigli, le associazioni organizzatrici – Compagnia del Bosco e San Vincenzo Ferreri – e tutti i rappresentanti delle contrade si sono dati appuntamento nei pressi della chiesa madre, nel borgo antico, per “svelare” e rendere omaggio all’artista Liliana Corfiati per la sua ultima opera.

Si tratta di un nuovo grande murales che raffigura il Palio delle Oche e San Vincenzo nella piazza affollata, piena di bandiere a festa, espressione del clima di ritrovata convivialità e collaborazione che questo evento ha concesso alla popolazione.

Il sindaco ha elogiato l’artista per il suo impegno profuso ad arricchire le vie del borgo, ormai consolidato richiamo turistico.

La Corfiati ha sottolineato quanto sia profondo il legame con il suo paese d’origine e quanto sia felice di donare il frutto della sua passione alla comunità, che vede ravvivata e in movimento grazie all’unione delle realtà associative locali, con una larga partecipazione di giovani leve.

Gianfranco Nobile – Compagnia del Bosco – e Vincenzo Ferrazzano – San Vincenzo Ferreri – hanno ringraziato l’artista, accogliendo con entusiasmo la sua iniziativa, che lascia un segno tangibile tra gli affreschi che narrano usi, costumi e tradizioni della nostra comunità.

La celebrazione liturgica è stata presieduta da don Benito Giorgetta, seguita dalla colorata processione delle contrade e del gruppo Magister Anseris, che hanno seguito, con le autorità, la statua del Santo – opera dello scultore Michele Carafa – sul carretto trainato da buoi, come da tradizione, lungo le vie del paese.