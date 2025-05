«Una firma per unire»: parte la campagna per l’otto per mille alla Chiesa cattolica

TERMOLI. Da domenica 4 maggio 2025 è iniziata la campagna di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica dedicata all’8xmille.

È un momento importante per la vita della Chiesa in cui si chiede ai credenti di sostenere la propria chiesa con una semplice firma alla dichiarazione dei redditi.

La firma non costa niente è praticamente gratis, al contribuente non tocca pagare nulla!!! La firma in dichiarazione aiuta a sostenere la Chiesa cattolica per le sue varie attività.

Anche quest’anno la diocesi di Termoli-Larino si è attivata per far giungere il messaggio per il sostegno alla Chiesa.

La CEI (conferenza episcopale italiana) ha provveduto a mandare ai parroci un kit informativo per la diffusione del messaggio.

Nonostante l’8xmille sia entrato in vigore nel 1990 sono ancora in tanti (quasi 25 milioni) i contribuenti che NON ESPRIMONO NESSUNA SCELTA.

I contribuenti che esprimono la loro scelta sono circa 17 milioni, di cui poco più di 12 milioni firmano a favore della Chiesa cattolica.

Inoltre, pochi sanno che i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (oltre 9 milioni) possono ugualmente effettuare la scelta per la destinazione dell’8xmille dell’Irpef.

In modo particolare la campagna di sensibilizzazione di quest’anno è volta a recuperare le firme di tanti anziani che non sono tenuti a presentare la dichiarazione. Questi possono firmare per la chiesa cattolica.

Un apposito modulo è stato preparato dall’ufficio CEI in cui basta mettere la firma nell’apposita casella. Sarà premura degli incaricati parrocchiali o del parroco raccogliere la dichiarazione firmata e portarla al CAF.

Le risorse dell’8xmille sono destinate al CULTO E ALLA PASTORALE, ALLA CARITÀ VERSO TUTTE LE FORME DI POVERTÀ, alla custodia del patrimonio artistico e culturale delle nostre comunità.

Inoltre, LA REMUNERAZIONE DEI SACERDOTI È SOSTENUTA PER IL 70% DAI FONDI PROVENIENTI DALL’8XMILLE, fondi che sono in diminuzione a causa del calo delle persone che firmano a favore della Chiesa cattolica.

Firmare per l’8xmille alla chiesa cattolica può moltiplicare tali benefici a dismisura. E’ un gesto semplice, non costa nulla.

Don Mario Colavita