“Una rosa per la mamma”: a Termoli il trentennale dell’iniziativa

TERMOLI. In occasione della Festa della Mamma 2025, si rinnova a Termoli un gesto semplice ma carico di significato. Domenica 11 maggio, alle ore 9:30, i soci dell’associazione Euroclub Molise 92 celebreranno la 30ª edizione della manifestazione “Una rosa per la mamma”, portando un fiore e un sorriso in due luoghi simbolo della cura e dell’accoglienza.

Come da tradizione, i volontari faranno visita all’ospedale San Timoteo, dove distribuiranno gratuitamente una rosa a tutte le mamme ricoverate e al personale medico femminile. A seguire, si recheranno presso la struttura Opera Serena, per condividere lo stesso gesto affettuoso con le ospiti della casa di riposo.

Un’iniziativa che da trent’anni unisce gentilezza, attenzione e riconoscenza verso tutte le donne che ogni giorno si prendono cura degli altri.