Donne e mamme: una rosa, sorrisi e tanta gratitudine

TERMOLI. Un gesto semplice, ma dal valore profondo. Questa mattina, in occasione della Festa della Mamma, i soci dell’associazione Euroclub Molise 92 hanno rinnovato l’appuntamento con la manifestazione “Una rosa per la mamma”, giunta alla sua 30ª edizione. Un anniversario importante, che ha visto ancora una volta la bellezza di un fiore e la forza di un sorriso trasformarsi in un simbolo di affetto e riconoscenza.

Come da tradizione, i volontari hanno fatto visita all’ospedale San Timoteo, donando una rosa alle mamme ricoverate e al personale sanitario femminile. Un piccolo omaggio che porta con sé un grande significato: quello di celebrare le donne che, con amore e dedizione, si prendono cura degli altri, sia come madri sia come professioniste. La loro sorpresa e commozione hanno reso l’incontro ancora più speciale, trasformando un gesto semplice in una vera e propria carezza per il cuore.

Dopo la visita all’ospedale, l’iniziativa è proseguita presso la struttura Opera Serena, dove i volontari hanno distribuito altre rose alle ospiti della casa di riposo. Tra sorrisi, emozioni e racconti di vita, la giornata si è trasformata in un momento di condivisione e affetto, dimostrando ancora una volta che l’amore e la gentilezza non conoscono età.

Da trent’anni, “Una rosa per la mamma” continua a essere un punto di riferimento nella comunità termolese, unendo generazioni e diffondendo un messaggio di attenzione e gratitudine verso tutte le donne che, con il loro amore, rendono il mondo un posto migliore.