Ve-Day a Campomarino, Niro: “Legami mai spezzati con chi si è sacrificato per noi”

CAMPOMARINO. “Oggi ci sentiamo spinti da un toccante e profondo senso di appartenenza a una storia che ha permesso di vivere a tutti noi 80 anni di pace e di serenità. A nome della Regione Molise celebro con voi questo momento di supremo valore simbolico”.

Parole del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Molise Vincenzo Niro intervenuto questa mattina alla cerimonia in ricordo dell’Aviazione Alleata presente a Campomarino tra il 1943 e il 1945, che prevede in giornata anche lo svelamento delle targhe commemorative dei caduti del 5 marzo e 9 giugno 1944.

“Vi porto il messaggio di gratitudine del presidente Roberti, quello mio personale e la stima in eterna memoria del popolo molisano – ha detto Niro in piazza Vittorio Veneto – per quello che i vostri padri, zii e nonni, quasi tutti provenienti da altri Paesi, hanno fatto per quest’area del Molise, per la Regione, per l’umanità intera”. Il sottosegretario si è così rivolto ai discendenti degli aviatori eroi definiti come “figure benemerite, imprescindibili della nostra storia”.

“Prezioso è il momento del ricordo, utile l’esempio per le nuove generazioni – ha aggiunto Vincenzo Niro (presente anche l’assessore Marone) – emozionante l’incontro tra persone che arrivano dal Canada, dal Sudafrica, dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dalla Grecia, dall’Italia, donne e uomini di una nuova generazione per rievocare il sacrificio dei loro padri che noi celebriamo ricordando la fine della Seconda guerra mondiale in Europa con immutato slancio attraverso una iniziativa di spessore e di prospettiva. Questi giorni vissuti insieme salvano legami che non si sono mai spezzati con coloro che hanno salvato il nostro Paese, le nostre vite, nonostante sia trascorso così tanto tempo”.

“Fiero oppositore di qualsiasi forma di dittatura e di prevaricazione, esprimo tutto il mio orgoglio come cittadino e rappresentante delle istituzioni. Presenziare oggi qui a Campomarino, nella giornata dello svelamento delle targhe commemorative è come riavvolgere il nastro e tributare, da molto vicino, quel senso di eterna gratitudine che dimorerà per sempre nei nostri cuori e sventolerà nella nostra e vostra storia come la bandiera più bella, simbolo di tutte le libertà” ha concluso il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale.