Vocazioni e vita: veglia di preghiera col vescovo Palumbo

“Dalla vocazione alla vita, la vocazione alla santità“. Tutta la Chiesa è chiamata a unirsi nella preghiera in questo anno giubilare, in cui ciascuno è invitato a riscoprire il senso e la preziosità della propria vita come pellegrino di speranza, così come ci ha ricordato Papa Francesco.

In particolare, il prossimo venerdì 30 maggio 2025 la diocesi di Termoli-Larino vivrà una veglia di preghiera per le vocazioni, promossa dal Centro Diocesano Vocazioni “La Sorgente” in collaborazione con la Pastorale Giovanile, nella chiesa di San Timoteo a Termoli, alla presenza del vescovo, monsignor Claudio Palumbo.

L’appuntamento è alle ore 19.30. Sarà anche l’ultimo incontro degli adolescenti per il Giubileo, ma l’invito è esteso anche e soprattutto alle famiglie e a tutti coloro che vorranno partecipare.

La Veglia, attraverso la preghiera e testimonianze reali, darà particolare attenzione alla vocazione alla vita – dono – da cui nasce la vocazione alla santità della vita cristiana.

Tra i contributi in presenza ci saranno testimonianze di famiglie appartenenti alla fondazione “Il Cuore in una Goccia”, ideata dal dott. Giuseppe Noia, grande amico di Madre Teresa di Calcutta. La Fondazione, in particolare, si occupa di accompagnare le donne che hanno scelto di portare avanti gravidanze fragili.

Inoltre, ci sarà la testimonianza di don Fabio Di Tommaso, nato a Termoli, che visse il dolore dell’omicidio del fratello, di cui racconta nel libro “Un angelo in terra, un angelo in cielo”, presentato pochi giorni fa.

Tutti sono invitati a partecipare a un momento di ascolto, riflessione e preghiera, perché la vita di ciascuno è una vocazione, è apertura all’amore.