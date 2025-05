Le sanzioni contro l’Iran stanno cambiando il mercato del petrolio

A partire da febbraio di quest’anno, il presidente Trump ha esercitato una “massima pressione” per ridurre a zero le esportazioni di petrolio iraniano. Ad esempio, ha colpito duramente la “flotta ombra” di navi utilizzate dall’Iran per inviare barili di petrolio alla Cina. Ad aprile, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a cinque imbarcazioni note per “aver spedito petrolio iraniano per un valore di miliardi di dollari, anche verso raffinerie cinesi, generando entrate vitali per il regime iraniano e i suoi proxy”. Una di queste navi – chiamata Bestla – aveva imbarcato 2 milioni di barili di petrolio iraniano per trasferimenti illegali da nave a nave nei primi mesi del 2025.

Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha dichiarato a maggio che qualsiasi nazione o individuo sorpreso ad acquistare petrolio o prodotti petrolchimici dall’Iran “non potrà più fare affari con gli Stati Uniti d’America in alcun modo o forma”. Questa dichiarazione è arrivata dopo che i colloqui USA-Iran sul programma nucleare iraniano sono stati rinviati verso fine aprile.

Le sanzioni statunitensi sull’Iran potrebbero rimuovere dal mercato 1,7 milioni di barili al giorno (bpd), il che potrebbe far salire i prezzi nonostante il surplus di offerta previsto dall’Agenzia Internazionale dell’Energia per quest’anno. Trump desidera invece che i prezzi del petrolio scendano e, per questa ragione, potrebbe rafforzare i legami economici con l’Arabia Saudita, che dispone di ampia capacità produttiva inutilizzata. Dal punto di vista saudita, il prezzo del petrolio deve restare intorno ai 100 dollari al barile per mantenere in equilibrio il bilancio statale, e l’attuale produzione americana, fino a 13 milioni di barili al giorno, rappresenta un grosso punto interrogativo su questo obiettivo.

Tuttavia, con l’Iran relegato ai margini, è plausibile che l’Arabia Saudita possa saldare i propri conti grazie a una quota di mercato maggiore. Il principe ereditario saudita sta investendo miliardi nella costruzione di una nuova megacittà per diversificare l’economia e allontanarsi dalle esportazioni di petrolio, finora con risultati limitati. Potrebbe quindi essere disposto ad accogliere una richiesta di Trump per aumentare la produzione di greggio nel frattempo.

Vi è dunque il potenziale per una collaborazione proficua tra Stati Uniti e Arabia Saudita sul fronte del petrolio nel 2025. Ma quali sono le prospettive di pace in Ucraina? Un accordo potrebbe spingere i prezzi al ribasso riaprendo le esportazioni russe? Continuate a seguirci per ulteriori analisi, soprattutto se avete intenzione di investire online nel petrolio.

La pace in Ucraina

A febbraio di quest’anno, il presidente Trump ha telefonato ai presidenti Putin e Zelensky, rispettivamente di Russia e Ucraina, per far avanzare i negoziati di pace. Su Truth Social, Trump ha scritto che lui e Putin avevano “concordato di far iniziare immediatamente le trattative ai nostri team”, alimentando la fiducia in una fine imminente delle ostilità. Inoltre, i dati hanno mostrato un’impennata inaspettata dell’inflazione a gennaio. Poiché ciò implicava tassi di interesse più alti per un periodo più lungo, con conseguente rallentamento dell’economia americana, i prezzi del petrolio sono crollati, spinti anche dalle speranze di pace in Ucraina.

La pace probabilmente porterebbe a un calo dei prezzi del petrolio, poiché “ampie porzioni del mercato delle materie prime torneranno facilmente accessibili”, secondo le parole di Viktor Katona di Kplr. L’amministrazione Trump ha accettato di revocare le sanzioni sulle importazioni di petrolio russo in cambio della cessazione dell’aggressione russa, dunque queste forniture potrebbero effettivamente riprendere in caso di tregua. In ogni caso, i trader di petrolio la pensavano così quando hanno letto il post di Trump a febbraio, facendo scendere i future Brent del 2,36% e il WTI del 2,66%. Le preoccupazioni sull’offerta legate al conflitto in corso avevano tenuto i prezzi del petrolio alti negli ultimi mesi, e si pensava che fossero in procinto di stabilizzarsi.

Il petrolio russo

D’altra parte, la pace non comporterebbe necessariamente un afflusso molto maggiore di petrolio sul mercato. La Russia ha continuato a pompare petrolio costantemente negli ultimi mesi, inviandolo a Cina e India. “Non è uscito molto volume russo dal mercato” a causa delle sanzioni USA, afferma Gregg Priddy di Spout Run Advisory. “È stato semplicemente ridistribuito”. Per questo motivo, Priddy ritiene che la fine della guerra in Ucraina potrebbe essere una notizia neutra per i prezzi del petrolio. A sostegno della sua opinione c’è il fatto che i droni ucraini hanno colpito con successo le raffinerie di petrolio russe, riducendone la capacità produttiva. Anche Katona concorda sul fatto che la Russia non inonderebbe il mercato con molto più petrolio in caso di pace, ma ritiene che “il sistema diventerebbe più prevedibile”, influenzando i prezzi al ribasso.

Considerazioni finali

Il progetto americano di annientare le esportazioni di petrolio iraniano rappresenta, secondo le parole di Katona, “un’opportunità scintillante” per l’Arabia Saudita di conquistare quote di mercato. E le politiche di Trump stanno dando i loro frutti. A gennaio, il gruppo statale cinese Shangdong Port ha preso le sanzioni abbastanza sul serio da bloccare l’ingresso di spedizioni di petrolio iraniano. In passato, la Cina ha cercato di giustificare i suoi acquisti di petrolio iraniano, mascherando allo stesso tempo l’origine del petrolio dal 2022 – spesso etichettandolo come proveniente dalla Malesia.

Quando, ad aprile, gli Stati Uniti hanno sanzionato due raffinerie indipendenti cinesi – Shandong Shougang Luqing Petrochemical e Shandong Shongxing Chemical – altre raffinerie del paese si sono fortemente scoraggiate dal ricevere carichi di petrolio iraniano. Di conseguenza, cinque impianti di raffinazione hanno deciso di interrompere gli acquisti di petrolio iraniano. Infatti, a causa di questo nuovo clima di prudenza in Cina, il greggio iraniano Light è stato offerto a uno sconto elevato di 2,30–2,40 dollari a maggio, mentre ad aprile lo sconto era di soli 2 dollari. L’Iran teme giustamente la fine del suo commercio di petrolio con la Cina, poiché il 90% del suo petrolio viene normalmente consumato da quel paese. Se state valutando di investire nel petrolio nel prossimo futuro, tenete d’occhio le notizie in merito.