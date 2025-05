Due mondi, una visione: Fernet-Branca e Dolly Noire ridefiniscono l’urban style​

Nel panorama contemporaneo, dove le collaborazioni si susseguono a ritmi serrati, solo poche riescono davvero a raccontare un incontro autentico di valori e visioni. Tra queste, spicca la capsule collection firmata Fernet-Branca e Dolly Noire, una sintesi perfetta di heritage e innovazione che celebra 180 anni di storia dell’amaro alle erbe più iconico d’Italia attraverso un linguaggio nuovo, urbano, radicato nel cuore pulsante di Milano.

Da una parte, Fernet-Branca, nato nel 1845 e da sempre simbolo di qualità, autenticità e spirito audace. Dall’altra, Dolly Noire, marchio streetwear che ha fatto dell’ibridazione tra arte, musica e stile il suo tratto distintivo. Il risultato è una collezione esclusiva che va oltre la moda: è una dichiarazione d’identità, un inno all’inimitabile fusione tra storia e visione contemporanea.

Questa collaborazione affonda le sue radici nella milanesità, non solo geografica ma culturale. Entrambi i brand sono nati a Milano e dal capoluogo lombardo hanno tratto l’energia creativa per proiettarsi nel mondo. La capsule è un tributo visivo e concettuale a questa origine comune: dai colori simbolici – nero, arancione, azzurro e giallo – fino ai simboli ed elementi distintivi di entrambe le realtà, accomunate da uno spirito indipendente, autentico e mai scontato.

Ricetta amaro alle erbe: l’identità segreta di Fernet-Branca

Il cuore pulsante di Fernet-Branca è lasua ricetta segreta, un patrimonio tramandato da generazioni che continua a conquistare il mondo con il suo gusto inimitabile. La sua formula, composta da 27 erbe aromatiche provenienti da quattro continenti, è il simbolo dell’incontro tra tradizione e contemporaneità che caratterizza il brand fin dalla sua nascita e che trova oggi nuova espressione attraverso il linguaggio della moda, reinterpretata da Dolly Noire con audacia e coerenza.

L’iconico coccodrillo – simbolo storico della comunicazione Fernet-Branca negli anni ’20 – rinasce oggi in versione street: t-shirt firmata, cappellino urban e, naturalmente, la bottiglia nella zampa. Un’immagine potente, in grado di unire generazioni e codici espressivi diversi, in una palette vibrante e riconoscibile.

Tra i capi spiccano la hockey jacket – dinamica e decisa – e il completo da biker in eco-pelle, che esprime con forza un’attitudine libera e ribelle. Ma ogni pezzo della collezione è pensato per raccontare una storia: dalle t-shirt alle camicie, dagli shorts ai dettagli grafici che custodiscono numeri simbolici come 1845 e 1989, unendo passato e presente in una narrazione condivisa.

Con questa capsule, Fernet-Branca e Dolly Noire non si limitano a seguire le tendenze: le interpretano. Trasformano il linguaggio dell’abbigliamento urbano in un’occasione di racconto culturale, valorizzando l’autenticità e lo stile come elementi di connessione tra le persone.

A 180 anni dalla sua nascita, Fernet-Branca si conferma inimitabile, capace di abbracciare la contemporaneità con eleganza e carattere, fedele al proprio spirito ma pronta a rinnovarlo con intelligenza e creatività. E questa capsule ne è la dimostrazione più evidente: un ponte tra mondi che condividono la stessa visione.