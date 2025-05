A 80 anni dal ritrovamento del corpo di San Timoteo

TERMOLI. Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario del ritrovamento del corpo di san Timoteo nel grembo della cattedrale di Termoli. Dopo circa 700 anni ha “partorito” quanto avevano occultato per sottrarlo ad atti vandalici.

Sempre quest’anno, per la prima volta, si celebrerà il santo compatrono della diocesi e della città di Termoli con la novità dell’erezione a Santuario della chiesa di san Timoteo.

Un’altra circostanza rende preziosa la festa del santo: il nuovo pastore alla guida della chiesa diocesana: monsignor Claudio Palumbo.

“Questi elementi, incastonati nell’evento giubilare iniziato il 24 dicembre 2024 – afferma don Benito Giorgetta – ci fanno vivere innestati nella “speranza che non delude” (Romani 5,5) come ci ricorda papa Francesco con la bolla di indizione dell’anno santo giubilare.

Allora guardiamo con fede e con gioia al luminoso esempio che san Timoteo, discepolo prediletto di Paolo, ci consegna chiamandoci a testimoniare nella nostra vita la concretezza della fede in Colui che vuole essere la nostra speranza e quella di ogni uomo che abita questo mondo.

Le fatiche della vita, l’impegno di fedeltà al battesimo, la vocazione coniugale, la vita professionale, l’appartenenza civile e comunitaria siano momenti che ci donano la gioia di sentirci Popolo, Famiglia, Figli amati dall’unico Padre.

San Timoteo ci guidi, ci protegga, ci custodisca, sia la nostra compagnia per onorare Dio e rendere lode al suo amore infinitamente misericordioso”. Benito Giorgetta, parroco.

Programma

Triduo: “MI È STATA USATA MISERICORDIA”

“Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Questo è l’ordine che ti do, figlio mio Timòteo, in accordo con le profezie già fatte su di te, perché, fondato su di esse, tu combatta la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza.” (1 Timoteo 1, 12-19).

Giovedì 8 maggio 2025

Ore 08,30 santa Messa. Esposizione del SS. Sacramento per la preghiera di adorazione personale – Confessioni

– ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei –

ore 18,30 Santo rosario meditato

Ore 19,00 Intronizzazione della sacra reliquia del Capo di san Timoteo.

Ore 19,00 S. Messa presiede don Fabio Di Tommaso Vicario episcopale per la Basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso –

Benedizione dei bambini

Venerdì’ 9 maggio 2025

Ore 18,30 Santo rosario meditato –

ore 19,00 S. Messa presiede don Sergio Carafa vicario parrocchiale san Timoteo

CONVEGNO TIMOTEANO

9 MAGGIO 2025 Ore 20,00 Cinema “ODDO” via G. Pepe,14 – Termoli –

“Timoteo nella vita liturgica della chiesa”

Introduce e modera

Benito Giorgetta parroco san Timoteo

INTERVENTI

Prof. Andrea GRILLO: “San Timoteo nella vita liturgica della chiesa”

Conclude il Vescovo Mons. Claudio Palumbo

Sabato 10 maggio 2025

Ore 18,30 Santo rosario meditato

Ore 19,00 Santa Messa presiede Benito Giorgetta parroco

Ore 21,00 Fiaccolata e processione a Rio vivo. Percorso: da Baffo nero al piazzale davanti bar Giorgione

Domenica 11 maggio 2025 Solennità di san Timoteo

Ore 17,30 Santo rosario meditato

Ore 18,00 Solenne pontificale Presieduto da S. E. Mons. CLAUDIO PALUMBO

Vescovo di Termoli-Larino

Ore 19,30 Processione per le strade della città con la reliquia del capo di san Timoteo