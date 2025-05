AI e Social nei bambini: educare al futuro è vivere meglio il presente

TERMOLI. Martedì scorso, 20 maggio, l’Auditorium Comunale di Termoli ha ospitato un incontro tanto attuale quanto necessario: “AI e Social nei bambini in età scolare – Per un dialogo costruttivo tra scuola e famiglia”.

A guidare la riflessione è stato il professor Fabio Mercorio, docente ordinario di Computer Science all’Università Bicocca di Milano, che ha offerto una panoramica chiara e accessibile sulle sfide – e le opportunità – che l’intelligenza artificiale e i social media pongono nel percorso di crescita dei più piccoli.

Tra genitori, insegnanti ed educatori, si è parlato di consapevolezza digitale, educazione emotiva, rischi dell’iperconnessione ma anche degli strumenti utili per trasformare tecnologia e rete in alleati, non in minacce.

L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Termoli, è stato organizzato dalla Scuola Primaria Paritaria Campolieti in collaborazione con l’associazione Fare Con.

E’ intervenuta anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Achille Pace”, Luana Occhionero.

Un’occasione preziosa per costruire un ponte tra scuola e famiglia, all’insegna del dialogo e della formazione condivisa.

Perché educare al futuro è già un po’ vivere meglio il presente.

Michele Trombetta