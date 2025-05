All’Imperium il 9 e 10 maggio due serate imperdibili e il 31 maggio special guest Daniele De Martino

VASTO MARINA. All’Imperium nei giorni 9 e 10 maggio, venerdì e sabato prossimi, due serate imperdibili e il 31 maggio special guest Daniele De Martino.

Dopo il grande successo dell’apertura dello scorso 19 aprile con la presenza di Angelo Famao, la discoteca “Imperium” torna con due serate all’insegna della buona musica e del divertimento.

Venerdì 9 maggio Disco 70/80/90 con karaoke, start serata ore 22. Ingresso 10 euro con stuzzicheria. Ogni 3 persone in omaggio una bottiglia di prosecco o cocktails a scelta.

Sabato 10 maggio serata Disco Dance con ingresso gratuito, ma consumazione obbligatoria, star ore 23.30.

Il 31 maggio nello storico locale di Piazza Zara 13 (Ex Juice e Diamond), ci sarà invece un grande appuntamento che promette di far ballare tutta Vasto Marina: ospite della il cantante napoletano Daniele De Martino, artista molto amato dal pubblico giovane per i suoi successi pop neomelodici. Ci saranno anche il Dj Pampero Savino Algerino e Giovanni Annese.

Con “Imperium”, la nuova gestione punta a riportare in alto il livello dell’intrattenimento locale, proponendo un calendario ricco di ospiti nazionali, serate a tema e grandi eventi.

Info e prevendite per Daniele Di Martino – Info: 3458128506, tavoli: 3312110806.