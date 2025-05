Comincia finalmente il ‘restyling’ su via Corsica

TERMOLI. Sono mesi di attesa per una ‘sistemazione’ di via Corsica, arteria tra le più importanti della costa adriatica, non solo in Molise, visto l’afflusso enorme di veicoli provenienti da Sud o che transitano per recarsi altrove.

Sia le condizioni del manto stradale che la pubblica illuminazione sono inadeguate rispetto all’esigenza reale, ma qualcosa si muove.

Già ieri, nell’ottica dell’intervento straordinario varato in questi giorni dall’amministrazione comunale, asfaltati i pezzi più martoriati su via Corsica.

Si è trattato di riparazione puntuali in 2 tratti molto rovinati; previsto anche un altro attraversamento pedonale rialzato, ma a breve potrebbero esserci anche le novità sui lampioni, per rendere meno oscura la strada, davvero buia in taluni tratti.