Grande partecipazione per Santa Giovanna Antida Thouret e il Giubileo delle Famiglie

TERMOLI. Una giornata di intensa fede e profonda partecipazione, quella di ieri, che ha visto protagonista una solenne processione in onore di Santa Giovanna Antida Thouret, culminata con la celebrazione del Giubileo delle Famiglie. La comunità si è stretta in un caloroso abbraccio spirituale, trasformando le vie del centro cittadine in un percorso di preghiera e condivisione.

Il programma è iniziato alle 18:15, con un momento di preghiera presso la “Madonnina”, dove, nonostante una breve pioggia, si sono radunate numerose famiglie, tra cui genitori e bambini delle scuole dell’infanzia e primaria “Campolieti”.

Alle 18:30, ha preso il via la processione giubilare, che ha percorso via Cesare Battisti e Corso Fratelli Brigida, concludendosi presso la Chiesa di San Timoteo, designata come santuario giubilare della città.

Il punto culminante della giornata è stato raggiunto alle 19, con la celebrazione eucaristica, solenne momento di raccoglimento che ha concluso il triduo di preparazione spirituale.

Suor Lidia, delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, ha spiegato il significato profondo di questa giornata: «È stata la conclusione di un cammino di preparazione, ma anche un’opportunità per offrire un momento di speranza e comunione alle famiglie, in sintonia con il Giubileo delle Famiglie che si celebra a Roma. La scelta del Santuario di San Timoteo non è casuale: la nostra fondatrice visse con intensità il Giubileo del 1825-26, e abbiamo voluto ripercorrere simbolicamente quel cammino di fede.»

Anche don Benito Giorgetta, parroco del santuario, ha condiviso la sua riflessione: «Celebrare la memoria liturgica di Santa Giovanna Antida è un dono per la nostra comunità. Le Suore della Carità sono una presenza preziosa a Termoli. Questa festa, con la processione e la partecipazione delle famiglie, è stata un momento di gioia, comunità e condivisione.»

La celebrazione di Santa Giovanna Antida Thouret e del Giubileo delle Famiglie ha offerto alla città non solo un’importante occasione liturgica, ma anche un’opportunità per rinnovare i valori della fede, della carità e dell’unità, confermando la vitalità di una comunità capace di vivere la spiritualità con autenticità e partecipazione.

Eliana Ronzullo