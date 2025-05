‘Guglionesi può cambiare’ con proposte chiare, Jimmy Rossi vuole portare la comunità nel futuro

GUGLIONESI. Nel pomeriggio di domenica 11 maggio, presso la Casa del Fanciullo di Guglionesi, si è svolta la presentazione ufficiale della lista civica “Guglionesi può cambiare”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, interessati a conoscere il programma elettorale e la visione della squadra guidata dal candidato sindaco Vincenzo Rossi, detto Jimmy.

La lista nasce con l’obiettivo di avviare un percorso di rinnovamento e sviluppo per il comune di Guglionesi, puntando su quattro pilastri fondamentali: benessere economico, sociale, ambientale e sanitario. Tra le proposte chiave figurano la rigenerazione del centro storico, il potenziamento dei servizi pubblici, l’incentivazione del turismo incoming, la valorizzazione del marchio territoriale “Guglionesi”, oltre a una maggiore sicurezza e interventi per la sanità e il welfare locale.

All’evento hanno preso parte anche vertici regionali come Roberto Di Pardo, Michele Marone e Stefano Sabella coordinatore cittadino di Termoli di “Forza Italia”, a testimonianza dell’interesse istituzionale verso il progetto di rilancio della comunità. Tra il pubblico presente, è stato notato anche Antonio Tomei, ex sindaco di Guglionesi per nove mesi, a dimostrazione dell’attenzione che il mondo politico locale sta riservando alla lista civica.

Un aspetto distintivo della squadra è la sua composizione paritaria, con sei donne e sei uomini, sottolineando un forte impegno verso l’inclusione e la rappresentanza equilibrata.

Durante l’incontro, i membri della lista hanno illustrato le azioni previste nel quinquennio 2025-2030, sottolineando il valore della partecipazione attiva della comunità. La cittadinanza sarà coinvolta attraverso assemblee pubbliche annuali, tavoli di confronto e laboratori partecipativi, elementi essenziali per un’amministrazione trasparente e condivisa.

La squadra di Vincenzo Rossi si prepara dunque a una campagna elettorale intensa, basata su proposte chiare e attuabili, con l’obiettivo di dare nuovo slancio al territorio e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Candidati alla carica di consiglieri