I 50 anni dell’Ottica Vincitorio: serata di gala alla Cala Sveva Beach Club per gli operatori del settore

TERMOLI. Carlo e Mariella Vincitorio, insieme a tutta la famiglia, festeggiano questa sera, domenica 11 maggio, a partire dalle ore 21, presso i raffinati locali del Cala Sveva Beach Club, per una serata di gala speciale e memorabile, i 50 anni dell’Ottica Vincitorio: 1975-2025. Serata a inviti, riservata agli operatori del settore.

Cinque decenni di storia, passione, innovazione e qualità nel mondo dell’ottica e dell’occhialeria. Un traguardo importante per un’attività che, nata nel cuore di Termoli, in piazza Monumento, è diventata negli anni un autentico punto di riferimento a livello cittadino e nazionale, con più punti vendita sia in città che in altre località italiane.

Per celebrare al meglio questa ricorrenza, lo storico punto vendita di Corso Nazionale è stato completamente rinnovato e rilanciato, pronto ad accogliere il futuro con lo stesso entusiasmo degli inizi.

La serata sarà un omaggio alla dedizione e all’impegno di tutti i collaboratori che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita e alla solidità dell’azienda. Ma sarà anche una festa aperta ad amici, operatori del settore e a tanti ospiti d’eccezione, tra cui volti noti e personalità amate dal grande pubblico, da sempre legati alla famiglia Vincitorio.

Un’occasione per celebrare non solo un’impresa, ma un’autentica storia di eccellenza, simbolo di termolesità vera, fatta di valori, relazioni sincere e uno spirito imprenditoriale che guarda lontano.

Una serata da vivere, da ricordare, da condividere.

Michele Trombetta