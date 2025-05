In sella nel Basso Molise col Gravel Social Ride

PETACCIATO. Si avvia alla conclusione la Gravel Social Ride – Basso Molise Edition, un evento che ha portato ciclisti e appassionati di gravel bike alla scoperta dei suggestivi tratturi del Molise. Con partenza e arrivo a Petacciato, i partecipanti hanno affrontato un percorso di circa 70 km con 1200 metri di dislivello, attraversando sentieri storici come il Tratturo Magno L’Aquila-Foggia, il Tratturo Montesecco-Centurelle e il Tratturo Biferno-Sant’Andrea.

L’evento, caratterizzato da un’atmosfera conviviale e senza fretta, ha visto la partecipazione di 30 ciclisti, il numero massimo previsto dagli organizzatori. Lungo il percorso, i partecipanti hanno potuto godere di soste strategiche per ammirare il paesaggio e rifocillarsi con prodotti tipici locali a Larino.

Oltre alla bellezza del territorio, la Gravel Social Ride ha offerto ai partecipanti un’opportunità esclusiva: chi ha preso parte a questa edizione o alla prossima GSR – Alto Molise Edition (prevista per il 12 luglio a Campobasso) potrà iscriversi alla Molise Trail 2025.

L’evento ha confermato il crescente interesse per il cicloturismo e per le esperienze outdoor che uniscono sport, natura e cultura. Con il sole che cala su Petacciato, i partecipanti concludono questa avventura con il sorriso, pronti a tornare in sella per nuove esplorazioni.