Luci ‘speciali’ per illuminare angoli suggestivi in città

TERMOLI. Un angolo suggestivo della nostra città, che ricorda l’avvio della carriera di uno dei miti sportivi imperituri, come Pietro Mennea, che da quando è stato inaugurato non è stato valorizzato così come era nelle intenzioni dopo la sua realizzazione.

Parliamo del murale nei pressi dello stadio, all’angolo di via Maratona, in via dello Stadio.

Su impulso dell’assessorato ai Lavori pubblici, è stato Illuminato da ieri sera con apposito proiettore.

A breve sarà illuminata anche la pregevole opera collocata nella rotonda adiacente al Terminal bus. Tale lavoro di dettaglio proseguirà in altri angoli suggestivi della Città, così come avvenuto anche in via Federico di Svevia, per il busto in bronzo dedicato all’onorevole Girolamo La Penna.