Pallavolo under 19 maschile: appuntamento in basso Molise

BASSO MOLISE. Saranno presentate ufficialmente venerdì mattina (9 maggio) dalle ore 10.30 presso la Torretta Belvedere del Borgo Antico di Termoli, sede dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune adriatico, le finali nazionali under 19 maschili di pallavolo che si svolgeranno a Termoli, Montenero di Bisaccia e Larino dal 13 al 18 maggio.

Cinque gli impianti sede di gioco: il primo sarà il PalaSabetta a Termoli, cittadina sede anche del quinto, ossia la palestra ‘Pace’ in contrada Difesa Grande. Il secondo impianto sarà il Palasport di Montenero di Bisaccia, mentre Larino, presso la palestra della Scuola Media Magliano e presso il Palasport ‘Santa Chiara’, sarà il centro del terzo e quarto impianto.

Ventisette complessivamente le formazioni al via impegnate su due fasi. Nella prima venti squadre: ossia le quattordici vincitrici dei tornei regionali nei territori dall’ottavo al ventunesimo del ranking territoriale, le cinque seconde dei corrispettivi tornei delle regioni dal primo al sesto posto e la terza della miglior regione nel ranking.

Questi team saranno suddivisi in cinque gironi da quattro all’italiana con gare nella giornata di martedì e nella mattinata di mercoledì.

I vincitori dei gironi assieme agli altri sette team vincitori dei tornei delle regioni di vertice nel ranking entreranno in gioco da giovedì mattina nel novero di quattro gironi da tre modulati con la formula del ‘serpentone’ con percorso sino alle finali di domenica mattina al PalaSabetta.

Nella prima fase presenti i Diavoli Rosa Brugherio, la Pallavolo Bologna, Padova, Elisa Volley Pomigliano, l’Invicta, la Virtus Fano, la Lab Travel, la Colombo Genova, la Fenice Roma, l’Itas Trentino, la Sir Perugia, la Tonno Callipo Vibo Valentia, la Friulintagli VP, l’Arabona Manoppello, il Brunico, la Yaka Volley, il Cus Cagliari, la Termoli Pallavolo, l’Acqui Terme ed il Murate.

Già ammesse alla seconda fase, invece, il Vero Volley Monza, il Modena Volley, la Materdomini Castellana Grotte, il Volley Treviso, il Romeo Volley Meta, lo Giavì Pedara ed il Marino.

Nel novero della prima fase, per il girone A Diavoli Rosa Brugherio, Itas Trentino, Sir Perugia e Termoli Pallavolo si sfideranno al PalaSabetta. A Montenero Bologna, Fenice Roma, Vibo Valentia ed Acqui Terme comporranno il girone B. A Larino, presso la scuola media ‘Magliano’, spazio a Padova, Colombo Genova, Friulintagli e Murate (team del girone C), mentre nel Palasport Santa Chiara ci saranno Pomigliano, Cuneo, Arabona e Yaka Volley, formazioni inserite nella poule D. Nell’impianto di Difesa Grande, infine, Invicta, Virtus Fano, Brunico e Cus Cagliari animeranno il raggruppamento E.

Il programma prevede quattro gare martedì (alle 9 e alle 10.30 al mattino, poi al pomeriggio alle 15.30 e alle 17) e due mercoledì (alle 9 e alle 10.30).

Nel novero della fase finale: per il girone F al PalaSabetta Vero Volley Monza con i team vincitori del gruppo C e di quello D. A Montenero spazio al girone G con Modena, Marino ed il sestetto uscito vincitore dalla poule A. Alla scuola media ‘Magliano’ di Larino la poule H con Materdomini, Pedara e la vincitrice del raggruppamento B. Quella del girone E, infine, sarà alla Palasport ‘Santa Chiara’ del centro frentano con Treviso e Meta di Sorrento.

Le gare si svolgeranno giovedì 15 (ore 10 e ore 16) e venerdì 16 (ore 10). Per le terze classificate semifinali e finali per il piazzamento dal nono al dodicesimo posto già dal venerdì pomeriggio. Per le prime due di ogni poule via al tabellone ad eliminazione diretta dai quarti con tanto di percorso di piazzamento dal sabato mattina. La finalissima sarà domenica mattina dalle 11 al PalaSabetta.

Tre le cerimonie di premiazione previste: mercoledì mattina sul campo le società eliminate nella fase di qualificazione, sabato sera prima del concerto degli Zero Assoluto a Montenero di Bisaccia, appuntamento legato alla kermesse, i team classificati dal nono al dodicesimo posto e domenica mattina, infine, al PalaSabetta, dopo la finalissima, le formazioni giunta dall’ottava alla prima posizione, che assegnerà peraltro lo scudetto di categoria.