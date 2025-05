Protesta in stazione: “Questo sciopero è un atto dovuto”

TERMOLI. Il personale di Gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord ha incrociato le braccia dalle ore 9:01 alle 17:00, provocando cancellazioni e ritardi su molte tratte, in particolare quelle regionali. I treni a lunga percorrenza, come Intercity e Frecce, sono garantiti, ma numerosi collegamenti locali stanno subendo forti disagi. I viaggiatori che avevano prenotato i treni regionali hanno la possibilità di richiedere il rimborso o riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità di posti.

A Termoli, in concomitanza con lo sciopero, si sta tenendo un presidio statico dalle ore 11:00 alle 13:00 davanti alla stazione ferroviaria. La manifestazione è organizzata dalla Uiltrasporti Molise, che intende sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche che affliggono il settore ferroviario.

Le rivendicazioni dei lavoratori sono molteplici e spaziano dalla mancata risposta alle richieste salariali alla necessità di aggiornare la classificazione professionale. Un tema centrale della protesta riguarda anche la condizione di Mercitalia e le condizioni di lavoro che, secondo i sindacati, rischiano di peggiorare.

«Dopo mesi di attesa, siamo costretti a scendere in piazza per chiedere risposte concrete», affermano i sindacati, che annunciano ulteriori azioni di protesta se le richieste non verranno ascoltate. La situazione è tesa, con preoccupazioni per il futuro del settore e per il benessere dei lavoratori.