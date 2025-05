Sciopero delle attività ferroviarie, martedì 6 maggio il presidio di protesta alla stazione di Termoli

TERMOLI. Presidio alla stazione di Termoli il 6 maggio a sostegno dello sciopero nazionale delle Attività Ferroviarie. La Uiltrasporti Molise comunica che, in occasione dello sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle Attività Ferroviarie proclamato per martedì 6 maggio 2025, si terrà un presidio statico dalle ore 11 alle 13 davanti alla Stazione Ferroviaria di Termoli, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle gravi problematiche che interessano il settore.

Dopo sedici mesi di trattative senza risultati concreti, le lavoratrici e i lavoratori sono costretti a scendere nuovamente in piazza per rivendicare un contratto giusto, adeguato e rispettoso della loro professionalità. Il Contratto della Mobilità – Area Attività Ferroviarie, firmato il 22 marzo 2022, è scaduto il 31 dicembre 2023, e ad oggi Agens continua a ignorare le richieste sindacali, nonostante i quattro incontri successivi all’apertura delle procedure di raffreddamento.

Le motivazioni dello sciopero e del presidio riguardano: parte economica: assenza di risposte concrete alle legittime richieste salariali, in un contesto segnato da un’elevata inflazione che erode il potere d’acquisto; orario di lavoro: le proposte datoriali non solo non migliorano le condizioni attuali, ma rischiano di peggiorarle, incidendo negativamente sulla qualità della vita; classificazione professionale: urgente necessità di aggiornare il sistema classificatorio alla luce dei cambiamenti tecnologici del settore; situazione di Mercitalia: forti preoccupazioni per il futuro e lo sviluppo dell’azienda; tutele contrattuali e welfare: ancora troppe lacune nelle garanzie per i lavoratori degli appalti ferroviari, che necessitano di maggiore protezione.

La Uiltrasporti Molise sarà in prima linea per ribadire che il tempo delle attese è finito. Agens deve fornire risposte concrete e immediate: in caso contrario, la mobilitazione proseguirà con ulteriori azioni di lotta.