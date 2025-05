Si stacca l’altalena e una bimba finisce all’ospedale

TERMOLI. La lunga scia del vandalismo, unita magari a un intervento di ripristino non irreprensibile, ma questo non possiamo saperlo con certezza, ha causato un incidente costato un trauma al volto a una bimba di quattro anni, ieri pomeriggio, in via Germania.

A raccontarlo, visibilmente amareggiata, dopo la paura subita ieri, è stata la madre della piccola.

«Poteva succedere l’irreparabile, ma per fortuna è andata bene. Un gancio dell’altalena usurato ha causato un incidente, si è staccata la catena e la mia bambina è finita al pronto soccorso. L’abbiamo accompagnata con grande preoccupazione. Per fortuna siamo usciti con una prognosi di 20 giorni ma poteva andare molto, molto peggio».

Trauma facciale, con contusione di naso e occhio sinistro.

«Il prossimo 16 maggio ci sarà una festa in quel parchetto, è bene che sistemino prima di tutto i giochi».

La famiglia presenterà una denuncia alla stazione Carabinieri, per questo accaduto. Perché parliamo di vandalismo?

Mesi fa un nostro lettore ci segnalò l’atto vandalico sull’altalena, su nostra sollecitazione il Comune intervenne, ripristinandola; ora, a distanza di settimane questo increscioso incidente.