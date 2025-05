Sottorete per lo scudetto: le Finali nazionali under 19

TERMOLI. La prima giornata della Finale Nazionale Giovanile Under 19 maschile, ospitata tra TLe fasi di qualificazione delle Finali Nazionali Under 19 maschili di pallavolo sono iniziate ieri, a Termoli e nelle sedi limitrofe di Montenero di Bisaccia, Larino e Campomarino.

A Termoli, nel girone A, i padroni di casa della Termoli Pallavolo lottano nei primi due set contro i Diavoli Rosa Brugherio, ma calano nel terzo (25-11, 25-16, 25-7). Più combattuto lo scontro tra Itas Trentino e Sir Perugia, deciso al tie-break in favore dei trentini dopo cinque set accesi.

Nel girone B a Montenero, la Pallavolo Bologna parte forte superando Aqui Terme in tre set. Più sofferta, ma vincente, la prestazione della Fenice Roma contro Vibo Valentia: un 3-1 fatto di parziali molto tirati.

A Larino, nel girone C, dominio netto per la Kioene Padova contro i lucani del Murate e successo pieno anche per la Friulintagli, che regola la Colombo Genova con parziali netti.

Sempre a Larino, ma al Palasport Santa Chiara, lo Yaka Volley non dà scampo al Pomigliano, mentre Arabona Manoppello conquista un 3-0 molto combattuto contro Cuneo, a conferma dell’equilibrio in campo.

Nel girone E, infine, partenza positiva per il Grosseto, che supera il Cus Cagliari in tre set (due molto combattuti), e per la Virtus Fano, che ha la meglio sul Brunico con un 3-0 dove solo il primo set va ai vantaggi.

Per conoscere risultati ufficiali delle partite disputate nella prima giornata basta andare sul sito https://finalinazionali.federvolley.it/pagina-resp.aspx?PId=23984