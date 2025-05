Studenti dell’istituto Majorana nella galassia “Honda”

TERMOLI. Visita formativa alla Honda Italia: un’esperienza didattica di eccellenza per gli studenti del triennio meccanica dell’istituto “E. Majorana” di Termoli.

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 aprile 2025, gli studenti del triennio degli indirizzi “Meccanica e Meccatronica” e “Meccanica ed Energia” del Majorana” di Termoli hanno partecipato a una visita didattica presso lo stabilimento Honda Italia presso il nucleo industriale di Val di Sangro, azienda che ospita oltre 1000 dipendenti e la cui produzione è in forte ascesa.

L’attività, organizzata con finalità formative, ha permesso agli studenti di osservare da vicino una realtà industriale di rilevanza internazionale nel settore della produzione motociclistica. Durante la visita, gli alunni hanno potuto approfondire aspetti legati alla produzione automatizzata, all’organizzazione del lavoro in ambito industriale, alla meccanica di precisione e all’efficienza energetica, temi strettamente connessi ai contenuti dei loro percorsi di studio.

Ad accogliere e accompagnare gli studenti lungo il percorso all’interno dell’azienda è stata la dottoressa Alessandra Di Giuseppe, la quale ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare la visita, spiegando con grande chiarezza e competenza le varie fasi della produzione legate alla meccanica di precisione, alla robotica, al controllo qualità e alla sostenibilità energetica, oltre che alle tecnologie impiegate e l’organizzazione interna dello stabilimento. La sua disponibilità e la sua professionalità hanno reso l’esperienza ancora più interessante e istruttiva per tutti i partecipanti. Accompagnati dai docenti Christian Zaami, Carmine Di Carlo, Antonio Muccino, Fabiana Di Rosso e Carla Gallina, gli alunni hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino i processi produttivi altamente automatizzati e tecnologicamente avanzati della fabbrica, approfondendo tematiche direttamente connesse al loro percorso di studi, consolidando ulteriormente le competenze tecniche e professionali acquisite in aula.

La visita ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte degli alunni, che hanno mostrato entusiasmo e curiosità nel confrontarsi con le tecnologie d’avanguardia utilizzate nello stabilimento. Un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo del lavoro e comprendere meglio le dinamiche produttive reali. Non solo ma l’uscita didattica si è rivelata un momento di grande valore formativo, offrendo un collegamento concreto tra teoria e pratica, permettendo ai ragazzi di confrontarsi con il mondo del lavoro e con le sfide dell’industria 4.0. Esperienze come questa rappresentano un fondamentale arricchimento del percorso scolastico, favorendo un apprendimento più consapevole e motivato, e contribuendo all’orientamento professionale degli studenti. L’iniziativa, infine, si inserisce in un più ampio progetto di apertura al territorio e collaborazione scuola-impresa, con l’obiettivo di formare tecnici competenti, aggiornati e pronti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro contemporaneo.