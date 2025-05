TERMOLI. Termoli Pallavolo: vittoria fondamentale per le ragazze, sconfitta indolore per i ragazzi giallorossi

È stato un fine settimana di emozioni contrastanti per la grande famiglia della Termoli Pallavolo. Da un lato, arriva la seconda vittoria consecutiva delle ragazze nei playout; dall’altro, una sconfitta ininfluente per i ragazzi della Serie C maschile, già sicuri del primo posto e della finale promozione.

Le ragazze dominano Atri e vedono la salvezza più vicina

Al Palasabetta, le atlete della YO-GO Gelateria Termoli Pallavolo si sono imposte con autorità sulla Pallavolo Atri con un rotondo 3-0 (25-17, 25-14, 25-19). Le ragazze hanno condotto il match dall’inizio alla fine, offrendo una prestazione solida, lucida e tecnicamente pulita. Una prova di maturità e carattere che conferma il buon momento della squadra, ora lanciatissima verso l’obiettivo salvezza. Due vittorie su due nei playout che danno morale e fiducia per il proseguo del cammino.

I ragazzi cadono a Manoppello, ma il primo posto era già in cassaforte

A Manoppello, invece, è arrivata una sconfitta per 3-0 (25-17, 25-19, 25-23) contro il Tekno Progetti Arabona per i ragazzi dell’Immobiliare O Gruppo Occhionero Termoli Pallavolo, impegnati nei playoff di Serie C. Una battuta d’arresto che non cambia i piani: i giallorossi erano già matematicamente qualificati alla finale per la promozione in Serie B, forti del primo posto conquistato in anticipo. Complici alcune assenze e una motivazione comprensibilmente più bassa, la squadra ha comunque lottato fino alla fine, sfiorando la rimonta nel terzo set.

Ora si fa sul serio: obiettivi chiari per entrambe le formazioni

Le ragazze continueranno a inseguire con determinazione la salvezza, mentre i ragazzi si preparano per il match più importante della stagione: la finalissima che vale un posto in Serie B. Due percorsi diversi ma un unico spirito: orgoglio Termoli Pallavolo.