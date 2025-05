Tra stelle e imprenditoria: la notte di gala dell’Ottica Vincitorio

TERMOLI. Una notte di eleganza e gratitudine quella andata in scena domenica sera, 11 maggio, nell’incantevole scenario del Cala Sveva Beach Club, dove la storica Ottica Vincitorio ha celebrato i suoi 50 anni di attività. Una vera e propria serata di gala, impreziosita dalla presenza di amici, operatori del settore e volti noti dello spettacolo italiano, tra cui il grande Lino Banfi e il duo comico e irriverente Pio e Amedeo.



Musica dal vivo, tavole imbandite con prelibatezze gastronomiche e calici di vino e champagne Doc hanno fatto da cornice a un evento che è andato ben oltre il semplice anniversario aziendale: è stata una celebrazione dell’imprenditoria fatta di visione, sacrificio e passione.

La serata ha vissuto momenti di forte commozione, soprattutto quando è stata ripercorsa la storia della famiglia Vincitorio, esempio di eccellenza imprenditoriale del territorio. A ricordare le origini dell’attività, avviata da Carlo e Mariella in un periodo in cui lo scetticismo regnava sovrano, è stato anche un amico di lunga data e membro della famiglia Francavilla, testimone diretto di quei primi passi che hanno segnato l’inizio di un’avventura di successo.

Non sono mancati i riconoscimenti ufficiali: anche il sindaco di Termoli, Nico Balice, ha preso la parola per sottolineare l’importanza di realtà come quella della famiglia Vincitorio, definendola “una delle colonne dell’imprenditoria locale, capace di unire innovazione e concretezza”.

Le parole di stima e affetto di Lino Banfi, accompagnate dall’ironia tagliente di Pio e Amedeo, hanno aggiunto leggerezza e spessore umano a un evento che ha lasciato il segno. Un applauso scrosciante ha poi accolto il taglio della torta finale, accompagnato da un brindisi simbolico: “Ci rivediamo fra altri 50 anni!”.

Una festa strameritata, che ha saputo celebrare non solo un traguardo importante, ma anche l’anima di una famiglia capace di costruire, con umiltà e lungimiranza, un’impresa solida e apprezzata da tutta la comunità.