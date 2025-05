TERMOLI. Habemus Papam: la formula di rito più celeberrima del mondo, si diffonde come un messaggio messianico in piazza San Pietro. In sole 24 ore di Conclave, tra i più veloci dei tempi moderni, i 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina hanno scelto il successore di Papa Bergoglio, deceduto lo scorso 21 aprile.

Eletto Pontefice l’americano Robert Francis Prevost: sarà Leone XIV.