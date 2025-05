“A lutto” le produzioni e la Gigafactory alla Stellantis

TERMOLI. Volantini e manifesti davanti allo stabilimento Stellantis, con responsabile, dirigenti e delegati Fiom-Cgil davanti ai cancelli.

A lutto, per così dire, il progetto della Gigafactory, la produzione dei cambi e del motore Fire.

L’obiettivo è sensibilizzare i lavoratori e l’opinione pubblica sulla situazione dello stabilimento e sulla necessità di una discussione collettiva sulle future azioni da intraprendere.

Volantini-manifesti affissi anche in giro per la città. Abbiamo incontrato Alfredo Fegatelli, Gianluca Falcone e Vito Bratta, sulla situazione dello stabilimento Stellantis di Termoli, che è davvero critica.

La Fiom-Cgil ha lanciato un forte appello per un’assemblea sindacale, denunciando la mancanza di un piano industriale chiaro e condiviso. Dopo la fine della produzione dei cambi nel 2024, ora si avvicina anche la chiusura della storica linea del motore Fire, prevista per questi giorni, con un impatto diretto su circa 450 lavoratori.

A peggiorare il quadro, il progetto della Gigafactory, inizialmente annunciato come il futuro dello stabilimento, è stato sospeso a tempo indefinito. L’unico spiraglio sembra essere la possibile produzione di cambi per veicoli ibridi (eDCT), prevista per il 2026, ma coinvolgerà solo 300 lavoratori, ben lontano dai numeri occupazionali storici.

La Fiom-Cgil chiede investimenti concreti e un piano industriale serio per garantire un futuro allo stabilimento e ai lavoratori. La protesta di ieri, con la distribuzione di volantini e manifesti simbolici, è un segnale forte di mobilitazione.